Цифровой фонтан «Волосы»

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20 мая 2021, 13:53

Фото: соцсети

Струи фонтана «Волосы» невозможно потрогать руками, невозможно ощутить их свежесть и услышать шум падающей воды. Этот фонтан есть только в виртуальном мире. Об этом сообщает портал «Discovery».

Проект фонтана создан американским художником Чедом Найтом Chad Knight , работающим в жанре цифровой фотографии. Чед создал виртуальный фонтан, но поместил его на реальном фоне.

В 2018 году в городе Портленд штата Орегон начнётся строительство реального фонтана по цифровым фото Чеда.

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