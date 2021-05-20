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Цифровой фонтан «Волосы»

, 13:53

Цифровой фонтан «Волосы»
Фото: соцсети

Струи фонтана «Волосы» невозможно потрогать руками, невозможно ощутить их свежесть и услышать шум падающей воды. Этот фонтан есть только в виртуальном мире. Об этом сообщает портал «Discovery».

Проект фонтана создан американским художником Чедом Найтом Chad Knight , работающим в жанре цифровой фотографии. Чед создал виртуальный фонтан, но поместил его на реальном фоне.

В 2018 году в городе Портленд штата Орегон начнётся строительство реального фонтана по цифровым фото Чеда.

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