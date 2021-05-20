Программисты проанализируют все российские мусорные полигоны

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20 мая 2021, 13:37

Фото: соцсети

Российский экологический оператор (РЭО) привлечёт IT-специалистов, чтобы проанализировать все мусорные полигоны в России. Программисты сформируют 3D-модель, которая поможет изучить свыше трёх тысяч свалок, и функционирующих, и закрытых. По сведениям Russiarecycling.ru, полученные данные будут использованы для создания федеральной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом сообщает «НИА Экология».

Соответствующее поручение РЭО дала зампред правительства РФ Виктория Абрамченко.

Технологии и анализ дадут точные, достоверные и актуальные данные об объёмах накопленных отходов. Они позволят оптимизировать и заранее распланировать деятельность полигона. Помогут определить, какое финансирование понадобится для рекультивации старых объектов и площадок. Лучшие решения затем станут применяться в регионах страны.

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