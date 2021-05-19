Испания приняла закон о климате, запрещающий разведку новых месторождений нефти и газа

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 мая 2021, 19:00

Фото: соцсети

Конгресс Испании одобрил законопроект, в котором излагаются цели декарбонизации до 2050 года, и утвердил план инвестиций в размере 1,7 млрд евро ($2,06 млрд) для продвижения систем аккумулирования энергии. Законопроект также направлен на увеличение доли возобновляемых источников энергии в структуре выработки электроэнергии до 74% к 2030 году. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Согласно законопроекту, Испания больше не будет выдавать новые разрешения на разведку или добычу ископаемого топлива. Существующие концессии не могут быть продлены после 31 декабря 2042 года. Закон также запрещает гидроразрыв пласта и требует от всех государственных учреждений избавиться от всех активов компаний, участвующих в добыче, очистка и переработка ископаемого топлива.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости