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Деревья, как и люди, могут спасать друг друга

, 13:29

Деревья, как и люди, могут спасать друг друга
Фото: соцсети

Это дерево растет у дороги в горном массиве Бюкк в Венгрии. Прошло много лет с тех пор, как кто-то срубил низ ствола тонкого деревца, но оно не погибло, потому что его держат и кормят «руки» соседнего дерева.

Каждую весну они вместе распускают листья, вместе наслаждаются теплом летнего солнца и вместе ложатся спать осенью уже много лет.

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