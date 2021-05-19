Деревья, как и люди, могут спасать друг друга

Это дерево растет у дороги в горном массиве Бюкк в Венгрии. Прошло много лет с тех пор, как кто-то срубил низ ствола тонкого деревца, но оно не погибло, потому что его держат и кормят «руки» соседнего дерева.
Каждую весну они вместе распускают листья, вместе наслаждаются теплом летнего солнца и вместе ложатся спать осенью уже много лет.
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