Видео: поселок Малиновка накрыло густое облако угольной пыли

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19 мая 2021, 12:02

Фото: соцсети

Жителей поселка Малиновка (Кемеровская область) засыпало пылью. После взрыва на разрезе «Тайлепский» в воздух поднялось огромное количество пыльной крошки. Больше всего пострадали местные жители. Осадок остался и на реке Кондома.

Официальный ответ администрации - проблема в неаккуратном использовании взрывчатки и розе ветров. Якобы, не будь нестабильного ветра, то и проблем бы не было. Огромный столб пыли из-за открытого способа угледобычи администрация проблемой не считает. Об этом сообщает портал «Coala».

В свою очередь, угольщики рапортуют об успехах. С начала года угледобыча на Кузбассе выросла на 8,2% до 78 млн тонн. Добыча энергоугля выросла на 18,6%, когда доля коксующего сократилась на 10,5% до 23,1 млн тонн.

Общая переработка составила 76,5% от добычи. Всего было переработано 11,1 млн тонн топлива, на 0,4 млн тонн больше показателей 2020 года.

Конечным потребителям доставили 16,7 млн тонн. 70,6% отгружено на экспорт.

17,3% на металлургию, 8% на электростанции и 1% на нужды ЖКХ.

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