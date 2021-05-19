Деревянный Шигирский идол из болота оказался еще древнее, чем считалось раньше

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19 мая 2021, 09:52

Фото: соцсети

Шигирский идол - высокий обработанный ствол дерева, увенчанный лицом и украшенный различными узорами, еще в 1990-х годах поразил своей древностью, когда датировка показала свыше 9 тысяч лет. Новое исследование увеличило эту цифру до свыше 12 тысяч лет.

Идол выполнен из лиственницы в XI тысячелетии до нашей эры, в эпоху мезолита. Данный артефакт по датировкам сопоставим с подобными находками из Юго-Восточной Анатолии, такими как колонны в Гёбекли-Тепе и Невалы-Чори. Найденные памятники свидетельствуют о том, что в эпоху голоцена духовный мир и искусство охотников-собирателей были гораздо богаче и сложнее, чем представлялось ранее.

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