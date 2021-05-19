Деревянный Шигирский идол из болота оказался еще древнее, чем считалось раньше
19 мая 2021, 09:52
Шигирский идол - высокий обработанный ствол дерева, увенчанный лицом и украшенный различными узорами, еще в 1990-х годах поразил своей древностью, когда датировка показала свыше 9 тысяч лет. Новое исследование увеличило эту цифру до свыше 12 тысяч лет.
Идол выполнен из лиственницы в XI тысячелетии до нашей эры, в эпоху мезолита. Данный артефакт по датировкам сопоставим с подобными находками из Юго-Восточной Анатолии, такими как колонны в Гёбекли-Тепе и Невалы-Чори. Найденные памятники свидетельствуют о том, что в эпоху голоцена духовный мир и искусство охотников-собирателей были гораздо богаче и сложнее, чем представлялось ранее.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.