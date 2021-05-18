Росприроднадзор предупредил российских автомобилистов об опасности — в стране начинается сезон миграции лосей

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18 мая 2021, 15:42

Фото: с портала "Зеленая Россия"

В конце весны годовалые лоси начинают самостоятельную жизнь и могут выбегать на дороги. Поэтому водителям стоит быть предельно аккуратными за рулём, особенно на неосвещённых трассах вечером и ночью. В этот период они значительно чаще оказываются в городской черте и на проезжей части», – пояснили в ведомстве.

В России спроектировано более 80 дорожных переходов для диких животных, сообщили в ГК "Автодор".

Дорожные переходы для диких животных - экодуки и тоннели - появятся на самых загруженных автомагистралях России. Это позволит сохранить тысячи жизней, причем не только животным, но и людям, считает председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Потому, что столкновение легкового автомобиля, например, с выбежавшим на скоростную магистраль лосем - это автокатастрофа, в которой у пассажиров шансов не больше, чем у животного» - заявил депутат.

Число наездов на животных в общем количестве ДТП составляет не менее 2%. При этом в среднем гибнет два человека на каждые 100 столкновений с дикими животными.

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