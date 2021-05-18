ООПТ «Челябинский городской бор» похудел в 15 раз — с 233 до 14 га

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

18 мая 2021, 14:21

Фото: соцсети

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт призвала Белый дом принудить Минприроды к согласованию изменений границ Челябинского городского бора под предлогом строительства нового корпуса детской больницы. При этом экоактивисты продолжают судиться против региональной власти, поскольку за десять лет охранная зона ООПТ (которая существует с 1969 года) похудела в 15 раз — с 233 до 14 га, уступив место резиденциям губернатора, местечковых олигархов и другим застройкам. Об этом сообщает портал «Зеленый змий».

Интересно, что «в прошлой жизни» (будучи зампредом агроэкологического комитета Совета Федерации) госпожа Гехт защищала Природу столь же неистово, как сейчас борется за освоение 4 млрд рублей на строительство хирургического корпуса, альтернативные варианты размещения которого даже не рассмотрены.

Проиграв суды по изменению границ ООПТ и не видя законной возможности реализовать свои интересы в этом крайне сомнительном проекте, челябинские чиновники решили «перевести стрелки» на федеральное министерство, подставив теперь Минприроды РФ под иски общественников и сделав Москву главным объектом протестов возмущенных челябинцев. А в случае отказа согласовать их сомнительную затею – «умыть руки»: мы сделали все, что могли, а московские чиновники не пошли нам навстречу.

Главный расчет Гехт состоял в том, что центр, опасаясь обострения ситуации вокруг бора накануне выборов в Госдуму, быстро согласует и утвердит необходимые ей решения, чтобы уже осенью (после голосования, конечно) любимые застройщики вице-губернатора начали освоение на этом участке обещанных им бюджетных миллиардов.

Особенно важно было вынудить Минприроды РФ согласовать содержащее недостоверные данные «Комплексное экологическое обследование особо охраняемой природной территории: памятника природы Челябинский (городской) бор», представленного Минэкологии области, до очередного заседания седьмого кассационного суда, которое должно состояться 28 мая (с тем, чтобы представить эту сомнительную бумагу в суд в качестве важного аргумента).

Это были довольно глупые, как всегда, расчеты. Насколько нам известно, Минприроды РФ не согласовало сфабрикованный челябинскими чиновниками документ, поскольку там (как и в Генпрокуратуре) было заранее известно о готовящейся провокации. Она не удалась и отвечать за свои сомнительные действия челябинские чиновники будут, в итоге, сами. А в Москве лишний раз убедились, с кем именно имеют дело в лице «руководства социального блока» правительства Челябинской области.

А затем конфуз Гехт слили в Сеть, дабы обезопасить себя на будущее от подобных провокаций хитромудрых дамочек и мужичков из провинциальных администраций. Надо признать - это было эффектно и поучительно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости