Столица Австралии возглавила рейтинг самых чистых городов мира, российские города в ТОП-10 не попали

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18 мая 2021, 12:41

Фото: соцсети

Столица Австралии Канберра возглавила рейтинг самых чистых городов мира по версии британской службы сравнения цен Uswitch. Такому выбору Канберра обязана, в первую очередь, тем, что 48% энергии город получает от солнца и ветра. Ещё одним весомым аргументом стала сфера транспорта: практически в любую точку столицы можно попасть без автомобиля, а если жители всё-таки решают им воспользоваться, то берут с собой попутчиков, чтобы сократить число автомобилей на улицах. Ою этом пишет «НИА Экология».

Второе место в топе чистых городов занял испанский Мадрид, третье также досталось австралийскому городе Брисбену. В десятку вошли Дубай, Копенгаген, Франкфурт, Гамбург, Прага, Абу-Даби и Цюрих.

Российские города в ТОП-10 не попали.

Самыми грязными городами в мире оказались саудовская Джедда, индийский Нью-Дели, иорданский Амман, китайский Тяньцзинь и бразильский Сан-Паулу.

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