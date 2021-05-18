Человечество может потерять до трети привычных продуктов, если остановить глобальное потепление не удастся

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18 мая 2021, 11:43

Фото: соцсети

Безопасное климатическое пространство, где сейчас сосредоточено 95% всего растениеводства, сокращается с повышением среднегодовой температуры Земли. Об этом сообщает портал «ШЭР».

Изменение важнейших факторов — количества осадков, среднегодовой температуры и засушливости — может уничтожить урожаи в Азии и Африке.

По данным ученых, в общей сложности под угрозой находится 20 процентов мирового растениеводства и 18 процентов животноводства. Даже если выбросы удастся взять под контроль, к 2100 году площадь крупнейшей климатической зоны - бореального леса, в котором находится большая часть США, Канады, России и Европы, - сократится с 18 миллионов до 14,8 миллиона квадратных километров. Если же потепление остановить не удастся, останется лишь 8 миллионов квадратных километров обширного леса. А такая зона, как арктическая тундра, и вовсе полностью исчезнет.

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