Антон Кульбачевский: Москва впервые вошла в список городов категории «А» рейтинга CDP

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18 мая 2021, 11:32

Фото: соцсети

Антон Кульбачевский — Недавно Москва впервые вошла в список городов категории «А» рейтинга авторитетной международной организации Carbon Disclosure Project (CDP). Эта независимая организация ведет крупнейшую в мире базу данных по выбросам парниковых газов и оценивает влияние компаний, городов и регионов на экологическую обстановку. Эксперты CDP высоко оценили климатическую политику Москвы. Они признали город одним из передовых в мире благодаря публичному раскрытию информации о выбросах парниковых газов и предоставлению общегородской инвентаризации выбросов в соответствии с международными стандартами. Об этом сообщает портал «Зеленый змий».

Уже в конце мая Москва планирует выпустить «зелёные» облигации, средства от покупки которых пойдут на реализацию двух транспортных проектов. Это строительство новой кольцевой линии Московского метрополитена, в результате чего общая протяженность линий увеличится на 70 км, а количество станций — на 60. Второй проект — наращивание парка столичных электробусов. К 2023 году их количество планируется довести до одной тысячи, сейчас их около 400. Приобрести «зелёные» облигации Москвы смогут как частные, так и корпоративные инвесторы.

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