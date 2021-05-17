Великобритания обратится к участницам G7 с предложением отказаться от угольных ТЭЦ

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17 мая 2021, 15:59

Фото: соцсети

Великобритания планирует предложить коллегам по G7 как можно скорее отказаться от угольных электростанций. С соответствующим обращением правительство королевства намерено выступить на саммите Группы семи, который запланирован на июнь. Однако предварительное обсуждение вопроса может состояться на онлайн-встрече министров окружающей среды стран-участниц «семёрки». Об этом сообщает «НИА Экология».

Уже известно, что как минимум пять государств, входящих в состав G7, планируют отказаться от угольных ТЭЦ. Об этом, кроме самой Великобритании, заявили Франция, Германия, Италия и Канада. США также выражает солидарное этим решением мнение. Теоретически идею поддерживает и Япония, которая ранее объявила о начале выработки нового плана по прекращению эксплуатации ТЭЦ, работающих на угле к 2030 году. Однако с учётом остановленных после аварии реакторов АЭС «Фукусима-1» полный отказ от угольных ТЭЦ для Японии пока выглядит слишком сложно. Тем не менее, страна рассчитывает к 2030 году вывести из работы около 100 электростанций из имеющихся сейчас 140, оставив лишь самые современные энергоблоки с низкими выбросами СО2 в отдельных районах, где необходимы дополнительные мощности.

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