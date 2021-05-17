На берегу Каспия в Дагестане снова были обнаружены погибшие тюлени
17 мая 2021, 13:33
Мертвые краснокнижные тюлени вновь были найдены на берегу Каспийского моря в Дербенте, информирует Минприроды Дагестана, уточняя, что это уже третий случай за полгода в регионе.
"Мы этот инцидент зафиксировали и соответствующее письмо направили в Росприроднадзор для выяснения обстоятельств гибели нескольких краснокнижных тюленей в акватории Каспия в Дербенте", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 170 туш тюленей, а до этого в декабре 2020 года, напоминает РИА Новости.
Каспийский тюлень — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения.
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