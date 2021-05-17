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На берегу Каспия в Дагестане снова были обнаружены погибшие тюлени

, 13:33

На берегу Каспия в Дагестане снова были обнаружены погибшие тюлени
Фото: соцсети

Мертвые краснокнижные тюлени вновь были найдены на берегу Каспийского моря в Дербенте, информирует Минприроды Дагестана, уточняя, что это уже третий случай за полгода в регионе.

"Мы этот инцидент зафиксировали и соответствующее письмо направили в Росприроднадзор для выяснения обстоятельств гибели нескольких краснокнижных тюленей в акватории Каспия в Дербенте", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 170 туш тюленей, а до этого в декабре 2020 года, напоминает РИА Новости.

Каспийский тюлень — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения.

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