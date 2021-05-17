Сотню водоемов очистят за три года в Подмосковье

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17 мая 2021, 12:07

Фото: соцсети

Сначала ликвидируют несанкционированные водовыпуски. Затем с территорий берегов уберут мусор и сухостой. После этого соберут донный и поверхностный мусор. Для быстрой и качественной очистки водоемов регион закупает специальную технику — машины класса «Амфибия». Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

На этот год запланирована очистка 22 объектов, на следующий — 60, на 2023-й — 18.

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