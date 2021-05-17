Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Сотню водоемов очистят за три года в Подмосковье

, 12:07

Сотню водоемов очистят за три года в Подмосковье
Фото: соцсети

Сначала ликвидируют несанкционированные водовыпуски. Затем с территорий берегов уберут мусор и сухостой. После этого соберут донный и поверхностный мусор. Для быстрой и качественной очистки водоемов регион закупает специальную технику — машины класса «Амфибия». Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

На этот год запланирована очистка 22 объектов, на следующий — 60, на 2023-й — 18.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Премьер Чехии заявил о недопонимании с президентом страны в вопросе о причинах взрыва во Врбетице

Премьер Чехии заявил о недопонимании с президентом страны в вопросе о причинах взрыва во Врбетице

Премьер Чехии Андрей Бабиш прокомментировала заявление президента республики Милоша Земана о том, что существует три версии расследования взрывов на военных складах в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью