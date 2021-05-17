Шондонг – самая большая пещера в мире, расположенная во Вьетнаме

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

17 мая 2021, 11:28

Фото: соцсети

Внутри неё протекает быстрая подземная река, растут деревья до 3 м высотой, а под сводами из-за большого перепада температур даже образуются настоящие облака.

Пещера находится в Центральном Вьетнаме, в провинции Куангбинь, в национальном парке Фонгня-Кебанг, в 500 километрах к югу от Ханоя и в 40 км от центра провинции - Донгхоя. Местным жителям эта пещера известна с 1991 года, в апреле 2009 года её обнаружила группа британских спелеологов. В пещере имеется подземная река, затопляющая некоторые части пещеры в сезон дождей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости