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Шондонг – самая большая пещера в мире, расположенная во Вьетнаме

, 11:28

Шондонг – самая большая пещера в мире, расположенная во Вьетнаме
Фото: соцсети

Внутри неё протекает быстрая подземная река, растут деревья до 3 м высотой, а под сводами из-за большого перепада температур даже образуются настоящие облака.

Пещера находится в Центральном Вьетнаме, в провинции Куангбинь, в национальном парке Фонгня-Кебанг, в 500 километрах к югу от Ханоя и в 40 км от центра провинции - Донгхоя. Местным жителям эта пещера известна с 1991 года, в апреле 2009 года её обнаружила группа британских спелеологов. В пещере имеется подземная река, затопляющая некоторые части пещеры в сезон дождей.

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