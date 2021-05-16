Интересные факты про космический мусор. Из интервью директора ЦНИИМАШа Игоря Бакараса

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16 мая 2021, 18:31

Фото: соцсети

Сейчас на околоземных орбитах находится около 7000 тонн космического мусора. Количество объектов, считающихся «мусором» (размером более 1 сантиметра), достаточно неопределенно и может достигать от сотни тысяч до миллиона. Обнаруживаются и отслеживаются с земли меньше 5% таких объектов. Об этом сообщает портал «Зелёная Россия».

Наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства (высотой до 2000 км), которая чаще всего используется для космических аппаратов. Сейчас там летает около 14 000 объектов космического мусора размером более 10 см.

В год фиксируется в среднем около 4500 опасных сближений действующих спутников с мусором.

72% космического мусора (примерно 13 000 объектов) составляют фрагменты космических аппаратов, разгонных блоков, последних ступеней ракет-носителей и операционные элементы, в том числе болты и гайки. Остальное — пока ещё целые, но уже неиспользуемые объекты.

Над нами сейчас около 3900 действующих космических аппаратов. Всё чаще запускаются большие группировки спутников — такие как Starlink (США; более 1000 КА) и OneWeb (Великобритания; более 100 КА). И пока не придумано способа, как вернуть их с орбиты.

В космический мусор превращаются все объекты, попавшие в космическое пространство.

Лишь спустя годы они прекращают свое баллистическое существование, сгорая в атмосфере Земли. Приблизительное время зависит от орбиты: для мусора на высоте 500 км — до 25 лет; 800 км — от 100 до 150 лет; 1200 км — около 2000 лет; 36 000 км — тысячелетия.

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