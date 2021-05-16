Нечистоты и отходы от переработки пластика сбрасывает в реку, вся грязь течёт в Донбасс

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16 мая 2021, 18:10

Фото: с портала «Экологическая вахта»

Нечистоты и отходы от переработки пластика сбрасывает в реку Темновская колония в Харьковской области. Процесс загрязнения длится более 10 лет, рассказывают местные. С тех пор, как из строя вышли коллектор и насосная станция, которые обслуживали тюрьму. Экологи загрязнение реки называют катастрофой. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Невероятная вонь и пузырьки на поверхности воды свидетельствуют об активном процессе гниения в реке. На ее берегу расположена Темновская колония. То, что вытекает оттуда, – впечатляет.

Кроме фекалий, в реку регулярно сбрасывают технические воды, которые загрязнены пластиком, потому что на территории колонии расположено предприятие, перерабатывающее пластмассу.

В пенитенциарной службе говорят, что нечистоты в реку потекли из-за того, что неизвестные похитили часть трубы, которая соединяла насосную станцию и очистные сооружения.

Областная прокуратура открыла два уголовных производства – за хищение государственных средств и загрязнение окружающей среды. Подозревают местных чиновников и должностных лиц Темновской колонии.

Пока идет следствие, в реку и дальше сбрасывают нечистоты. Вся грязь попадает в Северский Донец, который является основной артерией Донбасса.

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