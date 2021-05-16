Подмосковный заказник «Верховые болота» будет увеличен на 432 гектара

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16 мая 2021, 12:55

Фото: с сайта «НИА Экология»

Площадь особо охраняемой природной территории «Верховые болота лесных водоразделов рек Жуковки и Поноши», расположенной в Одинцово и являющейся природным резерватом, буде6т увеличена до 432 гектаров.

Это следует из проекта постановления о реорганизации ООПТ местного значения, разработанном в минэкологии Московской области. Изменится и статус заказника: из местного он вырастет до регионального значения. Об этом сообщает «НИА Экология».

Глава Министерства Андрей Разин пояснил, что это необходимо, учитывая усиление антропогенного влияния на данные земли. Например, сейчас здесь очень развит стихийный туризм, в том числе сплав на байдарках к Глубокому озеру.

Заказник имеет очень важное значение для фауны региона: здесь обитает 68 видов животных и птиц, многие из которых, например, полевой и луговой лунь, чёрный коршун и кедровка, занесены в региональную Красную книгу.

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