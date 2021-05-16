Зачем нужны карбоновые полигоны и карбоновые фермы в России

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16 мая 2021, 11:45

Фото: с портала "Зеленая Россия"

Carbon в переводе с английского - углерод. А диоксид углерода (CO2, в переводе с химического - углекислый газ) - это один из парниковых газов и на сегодняшний день одна из самых больших проблем человечества, потому что он способствует нагреванию планеты. Ещё не придумали более эффективного способа поглощения CO2, чем использование земных экосистем.

Карбоновые фермы нужны, чтобы максимально активно поглощать углекислый газ. Проще говоря, это леса, плантации специальных растений и сельхозугодья, где применяют особые агротехнологии, чтобы и выращивать продукцию, и «закачивать» атмосферный углерод в почву на долгое хранение. Об этом сообщает портал «Зеленая Россия».

А карбоновый полигон — это территория с уникальной экосистемой, созданная для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии и поглощения парниковых газов.

«В недалеком будущем это превратится в отдельную большую индустрию, которая называется секвестрационной. Такая индустрия — это один из главных козырей России на ближайшие 30-40 лет, поскольку у нас есть огромные территории... под создание больших "углеродных" плантаций», — считает Николай Дурманов, специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности.

Кстати, в России уже создан первый карбоновый полигон — он находится в границах Национального парка «Угра» в Калужской области. Планируется создание карбонового полигона и в Нижегородской области, на территориях Ботанического сада Уинверситета Лобачевского, в Керженском заповеднике и заказнике «Пустынский».

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