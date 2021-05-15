В Чикаго тысяча бездомных кошек защищают улицы от нашествия крыс

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15 мая 2021, 15:07

Фото: соцсети

В одном из крупнейших городов США нашли способ борьбы с вредителями без применения токсичных веществ. В Чикаго бродячие кошки помогли горожанам одолеть засилье крыс. Естественных врагов грызунов выпустило на улицы зоозащитное общество Tree House. Об этом сообщает портал «Экология жизни» ссылаясь на местный новостной канал WGN9.

По словам представителей Tree House, они предоставляют животных по заявкам жителей мегаполиса в рамках программы Cats at Work («Кошки за работой»). В инициативу попадают звери, которые по разным причинам не могут вернуться в привычные места обитания после отлова и стерилизации. Например, если их убежище к тому времени снесли, или оно находилось в опасной зоне.

В рамках проекта котов селят по две-три особи на территорию жилых и коммерческих объектов. Заказчики обязуются кормить и поить питомцев, давать им приют и следить за их здоровьем. Многие из четвероногих «сотрудников» Cats at Work в итоге становятся любимцами семей и рабочих коллективов.

В организации отметили, что многие клиенты остались довольны новыми соседями — до появления котов крысы буквально сновали у людей под ногами.

В обществе уточнили, что бродячие кошки обычно не съедают большинство крыс, однако этого и не требуется. Оказавшись на новой территории, хищники убивают некоторое количество грызунов, а затем отпугивают оставшихся феромонами.

Tree House борется с чикагскими крысами с помощью бродячих кошек с 2012 года. За это время на улицы выпустили более тысячи животных. В организации называют свой метод безопасной альтернативой уничтожению вредителей с помощью ядов.

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