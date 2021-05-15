Экологическая катастрофа в Мексике - второе по величине озеро Куицео высохло

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15 мая 2021, 13:58

Фото: с портала «Экологическая вахта»

В конце апреля 2021 года засуха охватила 85% территории Мексики. Многочисленные озера и водохранилища высохли или находятся в процессе высыхания, включая второй по величине водоем пресной воды в стране - озеро Куицео. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Засуха, сильная вырубка лесов и загрязнение сточных вод поставили на грань исчезновения водохранилище, что привело к опустошению дикой природы. Засуха бьёт по рыболовству и обеспечению водой скота. Прямо сейчас диким животным, табунам лошадей, негде пить, поэтому они пьют из канализационных стоков. Расположенное в штате Мичоакан, озеро площадью около 300 - 400 км2 было одним из основных экономических ресурсов для рыбаков в этом районе.

Теперь это кладбище заброшенных рыбацких лодок и короткая дорога для автомобилистов, которая создает частые и продолжительные облака пыли, достигающие муниципалитетов в 20 км в Гуанахуато.

По словам Хульеты Гальярдо Мора, почетного президента фонда, занимающегося сохранением озера, его ухудшение началось в 1941 году, и власти не предприняли никаких усилий, чтобы остановить этот процесс.

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