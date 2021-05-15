Красноярские экоактивисты подали в суд на власти края

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15 мая 2021, 12:02

фото: с портала «НИА Экология»

Ответчиками по иску являются губернатор Александр Усс и другие высокопоставленные лица. Красноярские активисты из движения «За чистое небо» подало в суд на власти края, обвинив их в преступном бездействии при решении экологических проблем. Ответчиками по иску выступают губернатор Александр Усс, глава правительства Юрий Лапшин, его заместитель Николай Зуев, а также региональные министерства экологии и промышленности. Об Этом сообщает «НИА Экология».

Мы перестали верить в то, что этот воздух не вредит нашему здоровью, когда нас преследуют головные боли, когда мы задыхаемся и чаще обычного болеем. Потому мы приняли решение и будем судиться за то, что нам положено конституцией, — написали активисты в одной из социальных сетей.

Также активисты подчеркнули, что иск составлен ими юридически верно, поэтому проигнорировать его у инстанций не получится. После принятия иска любой желающий житель Красноярска сможет подать аналогичный от своего имени.

Напомним, что Красноярский край является одним из наиболее неблагоприятных с точки зрения экологии, краевая столица входит в соответствующий топ-15 городов, а режим «чёрного неба» здесь только в этом году объявлялся 4 раза, причём один из них он продлился целый месяц.

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