В Башкирии исчезает крупное озеро

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

14 мая 2021, 13:37

Фото: с портала «НИА Экология».

Активисты обвиняют в обмелении водоёма местный горный комбинат. Жители Башкирии отмечают, что за последние четыре года озеро Ургун значительно уменьшилось в размерах. А за 15 лет уровень воды упал больше, чем на два метра. Кроме того, отмечается изменения экосистемы водоёма. Из-за цветения, тины и сине-зелёных водорослей в нём перестала обитать пресноводная ценная рыба. Между тем, Ургун является памятником природы и вторым по размеру озером в республике. Когда-то он был и самым чистым водоёмом в регионе. Об этом сообщает «НИА Экология».

Общественники винят в происходящем Учалинский горно-обогатительный комбинат, который берёт воду из соседнего озера Учулы, подпитывающего Ургун. Причём предприятие забирает воду самым варварским способом. По дну водоёма проложена труба, которая прямым потоком выкачивает жидкость. Таким образом, вода автоматически, самотёком уходит из озера.

На комбинате подтверждают, что в своём цеху они применяет озёрную воду. Однако это составляет лишь 3%. Остальное – поступает из системы оборотного водоснабжения. Но активисты предполагают, что цифры на деле совсем иные. По словам экологов, для повышения уровня озера, были пущены паводковые воды, но это не дало должного эффекта. А реализация плана по спасению Ургуна, который разработали местные власти, затягивается.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости