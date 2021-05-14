Пока люди тонут в угольной пыли, дальневосточный порт спокойно платит штрафы и увеличивает погрузку

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14 мая 2021, 13:16

Фото: с портала «Coala»

Жители Эгершельда создали петицию, в которой призывают остановить открытую угольную перевалку в Приморском крае. На момент публикации ее подписали более 550 человек. Недовольство вызывает загрязненный воздух, оставляющий черные следы на снегу и стенах. Сейчас перегрузка идет прямо под окнами домов. Об этом сообщает портал «Coala».

В теории, у предприятия имеется оборудование для пылеподавления. Даже были построены заборы, чтобы пыль не вылетала за территорию порта. Как они "работают" на самом деле можно увидеть на прикрепленном фото.

ВМТП Романа Кухарука выстроила стройную бизнес-модель: переваливать больше угля и платить штрафы за нарушения с растущей выручки. В год компания переваливает более полутора миллионов тонн топлива.

Еще в мае 2019 губернатор Приморского края Олег Кожемяко обещал, что перевалка угля открытым способом должна быть прекращена к 2020. Остановится ли перевалка в 2021 году - вопрос открытый.

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