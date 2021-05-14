Этим летом в Уфе начнут устранять последствия фенольной катастрофы на площадке «Уфахимпром»
14 мая 2021, 12:50
Ранее АО «Уфахимпром», расположенное в промзоне севернее Уфы, занималось производством пестицидов и гербицидов.
В 2004 году технологические производства «Хипрома» законсервировали, но промышленные отходы, иловые площадки и очистные сооружения оставили. В результате шлам и ил шламонакопителей, почва и грунт здесь загрязнены диоксинами, хлорбензолами, хлорфенолами, полихлорированными бензолами, дифенилсульфоном, нефтепродуктами и тяжёлыми металлами. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».
После осмотра площадки проведут тщательную инвентаризацию всей территории «Уфахимпрома» и лабораторные исследования образцов почвы и воды с каждого участка. После этого разработают дорожную карту и приступят к ликвидации накопленного экологического вреда.
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