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В российских лесах увеличилась численность хищников

, 11:48

В российских лесах увеличилась численность хищников

Если два десятилетия назад встретить живого медведя в лесу было крайне сложно, то сейчас животное может попасться на глаза человека даже в городских районах. В лесах стадами стали бродить кабаны, увеличилось количество рысей и бобров, волки часто забегают в посёлки.

В три раза увеличилась численность леопардов, снежного барса благодаря работе заповедников. Охраняемым территориям в последние годы стали больше уделять внимания. Медведей стало больше даже вне заповедников. В ряде дальневосточных регионов для жителей даже составлены специальные памятки, как правильно себя вести при встрече с косолапым. Медведи подходят ближе к местам проживания человека из-за мусорных свалок. Там они пытаются найти лёгкую пищу. Известно множество случаев, когда люди прикармливают животных, чего делать абсолютно нельзя.

Популяции диких животных также увеличились из-за изменения условий охоты. Шкуры стали меньше цениться. В некоторых российских субъектах охотхозяйства готовы платить охотникам за сокращение численности волков, которые нападают на домашних собак. А сам волк не представляет ценности ни в виде шкуры, ни мяса. Его численность достигла опасного для других обитателей леса уровня.

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