Иваньковское водохранилище наверно уже не спасти

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14 мая 2021, 10:23 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В водоохранной зоне Иваньковского водохранилища в Тверской области строятся коттеджи и вырубаются леса. И все это происходит при попустительстве надзорно-контролирующих органов. Проблема становится очевидной если принять во внимание, что Иваньковское водохранилище является основным источником водоснабжения города Москвы. В редакцию «Аргументы Недели» пришла переписка инициативной группы, состоящей из: 87 членов садовых кооперативов, активистов и экспертов, представляющих интересы около пяти тысяч человек с различными государственными инстанциями за 16 лет. И всё это время власти занимались отписками и спокойно взирали на происходящее.

ХРОНИКА ПРОБЛЕМЫ

История застройки водоохраной зоны Иваньковского водохранилища тянется с августа 2005 года и не решена по сей день. На берегу водоёма во втором поясе зоны санитарной охраны (ЗСО) питьевого водозабора для Москвы идут активные распродажи поросших лесами земель для коттеджного строительства в интересах не чистых на руку риэлторов, орудующих в Конаковском районе. Также идёт активная рубка леса первой категории для прокладки дорог и строительства капитальных сооружений в первом поясе водоохраной зоны.

А что же говорится по этому поводу в законах? Согласно правил СП 2.1.4.2625-10 (под названием: «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №45 от 30 апреля 2010 г., «не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции на территории шириной не менее 500 м от уреза воды».

Говоря по-простому: ведется незаконная вырубка деревьев, и строительство коттеджей в береговой полосе Иваньковского водохранилища. Казалось бы всё просто, трактовать двояко документ не возможно. Но, нет, похоже, чиновники не желают пользоваться действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, и изыскивают варианты их обхода.

Местные жители неоднократно просили прокуратуру разобраться с фактами таинственного исчезновения планов лесоустройства совхоза «Конаковский» и перевода его лесов в земельный запас, то есть в категорию бросовых земель, однако прокуратура не реагирует на жалобы, ограничиваясь отписками.

Региональные управления федеральных ведомств также не противодействуют застройке водоохранных зон. И по сути потворствуют тому, что хозяйственно-бытовые стоки из канализаций коттеджей «влиятельных» людей попадают не только в воды великой русской реки Волги, но и оказываются в системе водопроводов, снабжающих пресной водой город Москву и не только.

ОТВЕТ РОСПРИРОДНАДЗОРА

Наверное, не стоит говорить, что люди, вступившие в борьбу с незаконными действиями застройщиков, доведены до отчаяния, напротив -они полны решимости победить. Их не обескураживают ни молчание, ни редкие отписки чиновников, которым направляются многочисленные обращения неравнодушных к проблемам окружающей среды граждан. Привожу пример ответа, полученного активистами из отделения регионального Росприроднадзора. В документе с исходящим № 02-18/6055 от 09.11.2017 г. сообщается, что Государственными инспекторами Управления по Тверской области совместно с представителями Администрации Конаковского района (фамилии которых не указываются), 08.11.2017 года проведено рейдовое обследование территории кадастрового квартала № 69:43:0070134. В акте обследования указано, что земельный участок в данном кадастровом квартале принадлежит юридическому лицу - базе отдыха «Конаково Ривер Клаб». Далее следует описание деталей проекта гостиничного комплекса «Конаково Ривер Клаб» и в заключение говорится:«в ходе проверки, нарушений природоохранного и земельного законодательства не установлено».

Во-первых, если бы инспекторы ознакомились перед командировкой с публичной кадастровой картой (которая должна быть у них настольным документом), то узнали бы, что кадастровый квартал № 69:43:0070134 включает в себя 76 земельных участков, а обследовали они всего лишь один, - это гостиничный комплекс с неплохим рестораном (возможно, что его меню они оценили по достоинству).

Во-вторых, имеются фотоснимки незаконного строительства автодороги длиной около двух километров и выемки песка в береговой полосе. Владельцам базы надо было бы провести господ инспекторов на авто по незаконно построенной и уже заасфальтированной дороге до места разрытых экскаваторами карьеров в береговой полосе, но конечно же они этого не сделали. В противном случае данный факт, был бы отражён в акте.

В-третьих, если бы инспекторы регионального Росприроднадзора захотели, и позвонили бы хотя бы одному из контактных лиц, то им бы показали все прямо на месте. Но, нет, чиновники удовлетворились словами нарушителей закона, не заметили ничего противоправного, а активистам прислали ответ – отписку.

А тем временем, «тёмные дела» на водохранилище идут полным ходом. Предварительный расчет площади незаконно возведённых сооружений и средней плотности произрастания взрослых деревьев и подлеска показал, что было вырублено около 2 тысяч деревьев здорового хвойного леса первой категории в 500-метровой зоне. А также пошло под топор примерно14 тыс. деревьев при строительстве автодороги. И это не все чудеса. Планы лесоустройства бывших земель совхоза «Конаковский» таинственным образом исчезли из архивов района и города.

К сведению Тверской и Волжской природоохранных прокуратур: земельные участки, кадастрового квартала 69:43:0070134, начиная с 2009 г. в разное время отчуждались Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района в пользу ООО «ВИКОМО» как пустоши. На самом деле эти кадастровые кварталы покрыты лесом.

Активисты считают, что Иваньковское водохранилище превращено в основную коррупциогенную зону Тверской области.

Они указывают, что в декабре 2012 года, бывший глава Конаковского района Крысов и его заместитель Осипов были осуждены на длительные сроки заключения по фактам получения взяток при оформлении в частную собственность земельных участков. Более того, жена Крысова стала одной из крупнейших в районе владелицей земель вдоль реки Волги.

Судя по информации о закрывшихся заводах, дела с вложениями инвестиций в обрабатывающую промышленность Тверской области не идут вообще, но для вложений в строительство частных коттеджей, причалов и бань инвестиционный климат самый что ни на есть благоприятный.

И наконец, активистам вдруг показалось, что свершилось чудо - 26 февраля 2019 года Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой (ВМПП) было проведено заседание межведомственной рабочей группы на тему: «Проблемные вопросы соблюдения зон санитарной охраны Иваньковского водохранилища».

В этом заседании под председательством первого заместителя Волжского межрегионального природоохранного прокурора принимали участие представители Московско-Обского бассейнового водного управления, Минприроды Тверской области, Управления Роспотребнадзора по Тверской области, ФГБУ «Ценррегионводхоз», Администрации Конаковского района, ФГБУ «Канал имени Москвы». Но, в ходе этого мероприятия чиновники не пришли ни к каким решениям. Как говорится – посудачили и забыли, о чём шла речь. После заседания в воздухе снова воцарилась тишина. Никаких действий, ответов, новых встреч, запросов и расследований.

ДВА ГОДА СПУСТЯ

Учитывая пассивную позицию участников совещания в ВМПП 26 февраля 2019-го, жители направили материал в еженедельник «Аргументы недели» в том же году. Редакция подготовила к публикации полосу, но по признанию самих активистов: «мы её не согласовали, посчитав выводы слишком радикальными. По истечении двух лет бездействия органов госуправления, контролирующих и надзорных организаций мы понимаем, что наше решение не публиковать материал было ошибочным». И вот снова, спустя два года, обратились за помощью в редакцию «АН».

Хотелось бы понять, кто произведёт оценку ущерба, причиненного экологии Иваньковского водохранилища в результате незаконных продаж лесов, построек коттеджей и другой инфраструктуры в водоохранной зоне, за долгие 16 лет?

К огромному сожалению, такие истории, когда вдоль водохранилищ, либо рядом с заказниками строится загородное жильё - встречаются повсеместно. Для строителей – это лакомые кусочки, которые можно продать втридорога из-за расположения с прекрасными видами, чистым воздухом, близость к воде или к лесу. В результате, люди, стремящиеся поселиться среди нетронутой природы – её истребляют, загрязняются воды и уничтожаются леса. Хаотичная, непродуманная застройка , лишает человека последних кусочков нетронутой природы. Нужны четкие планы возведения посёлков с учётом сохранения зелёных, природоохранных, парковых и заповедных зон и чистых водоёмов на районных или областных уровнях, никак не меньше. У нас много хороших законов и подзаконных актов, защищающих окружающую среду, но есть серьёзная проблема с их исполнением. Получается, что ко всем бедам на Руси, главные из которых дураки и дороги – добавляется алчность людская, губящая наше основное достояние – русскую природу. Например, от Можайских и Рузских многовековых лесов, практически ничего не осталось. К Можайскому водохранилищу близко подойди практически не возможно, его берега застроены почти полностью. По некогда чистой реке Москве в летнее время непроницаемым ковром течёт бытовой мусор. На берегах водоёмов горы пластиковых упаковок и другого хлама, оставленного любителями пикников. Во многих местах спонтанно возникают мусорные свалки, естественно – незаконные.

Одной из причиной создавшегося положения является отсутствие межведомственного взаимодействия между различными органами исполнительной власти, несовершенство нормативно-правовой базы и пассивная позиция надзорных органов и органов исполнительной власти разных уровней. Но главное – это отсутствие у населения элементарного уважения к природе. Ну, что-ж, давайте её уничтожим окончательно и будем жить на безбрежном мусорном полигоне и вдыхать его миазмы.

Вернемся к многострадальному Иваньковскому водохранилищу.

Мы полагаем, что Генпрокуратура РФ даст правовую оценку фактам накопленным за 16 лет бездействия чиновников, и попустительства нарушениям действующего законодательства со стороны Роспотребнадзора РФ и других причастных к ним организациям. К сожалению, на сегодняшний день, рубка леса, прокладка дорог и строительство капитальных сооружений в водоохранной зоне в кадастровых кварталах продолжается. И конца и края этому не видно.

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