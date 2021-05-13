Мишустин: компании должны оплачивать ущерб экологии из чистой прибыли

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13 мая 2021, 19:46

Фото: соцсети

Сегодня на ежегодном отчете в Госдуме была затронута экологическая повестка. Какие проблемы обозначил Михаил Мишустин?

1. «В целом, надо сократить лишнюю упаковку. А если без нее не обойтись, то она должна быть пригодной для переработки. И количество экоупаковки надо постепенно наращивать, чтобы к началу следующего десятилетия ее доля превысила 85%.» Об этом сообщает портал «Экология без фанатизма».

Интересно, будет ли строго регламентировано по ГОСТу понятие «экоупаковка», а то и ламинированный картон многие производители считают таковой. Или, например, если упаковка «биоразлагаемая», то должны иметься соответствующие технологии на территории страны. Интересное заявление, надеемся на грамотную реализацию планов.

2. «Бизнес должен работать по принципу «убери за собой»

Готовится законопроект, который обяжет именно первых лиц компаний отвечать за ликвидацию причиненного природе вреда.

3. Также, Мишустин призвал обратить внимание на проблему заброшенных опасных объектов: затонувших кораблей, старых скважин, незаконных свалок.

В целом, звучит оптимистично. Проблема упаковки назрела давно. А о ликвидации заброшенных объектов не думали, что вообще когда-либо заговорят. Лишение предприятий доли чистой прибыли, скорее всего, подстегнет собственников вести дела более ответственно.

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