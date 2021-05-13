Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

В метро можно помогать деревьям — просто сдайте кассовые чеки на переработку

, 17:00

В метро можно помогать деревьям — просто сдайте кассовые чеки на переработку
фото: соцсети

На всех станциях Кольцевой линии, 15 пересадочных с кольцом и 29 внутри кольца возле автоматов по продаже билетов появились специальные ящики, куда можно выбросить ненужные чеки. Это наша акция ко дню рождения метро — чеки отправятся в повторное использование, а вместе мы сохраним целые леса. Об этом сообщает «Дептранс Москвы».

Акцией по сбору кассовых чеков, мы в первую очередь хотим привлечь внимание наших пассажиров к проблемам экологии, необходимости внимательного отношения к окружающей среде и использования ресурсосберегающих технологий. Все собранные до 16 мая пассажирами чеки будут использованы для повторного изготовления бумаги, — Максим Ликсутов.

В метро можно помогать деревьям — просто сдайте кассовые чеки на переработкуВ метро можно помогать деревьям — просто сдайте кассовые чеки на переработку

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Командующий ООС Наев: военных Украины в Донбассе атакуют «лазерным оружием российского производства»

Командующий ООС Наев: военных Украины в Донбассе атакуют «лазерным оружием российского производства»

Военнослужащих армии Украины на территории Донбасса атакуют «лазерным оружием российского производства». С таким заявлением выступил Сергей Наев, командующий киевской Операцией объединенных сил (ООС).

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью