В метро можно помогать деревьям — просто сдайте кассовые чеки на переработку

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13 мая 2021, 17:00

фото: соцсети

На всех станциях Кольцевой линии, 15 пересадочных с кольцом и 29 внутри кольца возле автоматов по продаже билетов появились специальные ящики, куда можно выбросить ненужные чеки. Это наша акция ко дню рождения метро — чеки отправятся в повторное использование, а вместе мы сохраним целые леса. Об этом сообщает «Дептранс Москвы».

Акцией по сбору кассовых чеков, мы в первую очередь хотим привлечь внимание наших пассажиров к проблемам экологии, необходимости внимательного отношения к окружающей среде и использования ресурсосберегающих технологий. Все собранные до 16 мая пассажирами чеки будут использованы для повторного изготовления бумаги, — Максим Ликсутов.

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