В Чернобыле появилась угроза повторной аварии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

13 мая 2021, 16:04

Фото: Петр Сивков/ТАСС/GETTY IMAGES

Учёные отмечают восстановление ядерных реакций на Чернобыльской АЭС. Спустя 30 лет после катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции устройства зафиксировали увеличивающееся число нейтронов в одном из недоступных помещений. Реакции деления тлеют в массах уранового топлива, которые погребены в глубине искорёженного реакторного зала. Учёные из британского Университета Шеффилда сравнили процесс с тлением углей в яме для барбекю. Об этом сообщает «НИА Экология».

Сейчас украинские учёные определяют, смогут ли пропасть реакции самостоятельно либо необходимы экстренные вмешательства. Специалисты не исключают опасность повторной аварии, но также уверяют, что увеличение количества нейтронов идёт медленно. Поэтому, чтобы найти и определить меры по противостоянию и подавлению угрозы в запасе есть ещё несколько лет.

По информации портала Sciencemag.org, растущие реакции деления – это не единственная проблема, с которой сталкиваются в Чернобыле. Распад опасных веществ увеличивается из-за высокой влажности и интенсивной радиации, что образует ещё больше радиоактивной пыли.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости