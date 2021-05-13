«ЛУКОЙЛ-Коми» требует отменить ряд положений постановления Правительства, которое определяет возмещение вреда, причинённого лесам

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13 мая 2021, 13:24

Фото: соцсети

Поскольку из нефтепровода ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» утекла как минимум суточная доза, хотим поинтересоваться: а как поживает судебный процесс, который эта компания развернула против Правительства, чтобы избежать оплаты ущерба 2,2 млрд рублей, которые ей насчитали осенью за порчу 90 га почв и лесных насаждений Усинского лесничества? И как это соотносится со свежими заявлениями Владимира Путина и Михаила Мишустина о необходимости усиления ответственности недропользователей, в том числе уголовной? Об этом сообщает портал «Зеленый змий».

Ведь «ЛУКОЙЛ-Коми» обнаглел настолько, что в судебном иске обвинил первых лиц государства в том, что институт возмещения вреда превращается в «инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы». Компания Вагита Алекперова требует отменить ряд положений постановления Правительства, которое определяет возмещение вреда, причинённого лесам: якобы они противоречат Конституции.

Сейчас в городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку Колва.

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