Одно из самых необычных деревьев в мире — эвкалипт радужный

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12 мая 2021, 16:10

Фото: соцсети

От других видов он отличается невероятно разноцветной корой, которая к тому же постоянно меняется, отчего деревья выглядят как фантастически инопланетно. Об этом сообщает портал «Книга рекордов».

Радужный эвкалипт (Eucalyptus deglupta) – единственная разновидность эвкалипта, произрастающая в северном полушарии. Помимо того, что растет эвкалипт до 70 метров в высоту, он еще и сияет всеми цветами радуги: его кора может быть окрашена в желтый, зеленый, оранжевый и даже фиолетовый цвет.

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