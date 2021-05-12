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Одно из самых необычных деревьев в мире — эвкалипт радужный

, 16:10

Одно из самых необычных деревьев в мире — эвкалипт радужный
Фото: соцсети

От других видов он отличается невероятно разноцветной корой, которая к тому же постоянно меняется, отчего деревья выглядят как фантастически инопланетно. Об этом сообщает портал «Книга рекордов».

Радужный эвкалипт (Eucalyptus deglupta) – единственная разновидность эвкалипта, произрастающая в северном полушарии. Помимо того, что растет эвкалипт до 70 метров в высоту, он еще и сияет всеми цветами радуги: его кора может быть окрашена в желтый, зеленый, оранжевый и даже фиолетовый цвет.

Одно из самых необычных деревьев в мире — эвкалипт радужный

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