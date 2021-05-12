Одно из самых необычных деревьев в мире — эвкалипт радужный
12 мая 2021, 16:10
От других видов он отличается невероятно разноцветной корой, которая к тому же постоянно меняется, отчего деревья выглядят как фантастически инопланетно. Об этом сообщает портал «Книга рекордов».
Радужный эвкалипт (Eucalyptus deglupta) – единственная разновидность эвкалипта, произрастающая в северном полушарии. Помимо того, что растет эвкалипт до 70 метров в высоту, он еще и сияет всеми цветами радуги: его кора может быть окрашена в желтый, зеленый, оранжевый и даже фиолетовый цвет.
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