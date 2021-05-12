В Красноярском крае найдено более 30 мёртвых косуль в заказнике «Солгонский кряж»
12 мая 2021, 14:10
Трупы животных в лесу обнаружил местный житель. Житель Красноярского края, отправившийся за берёзовым соком в лес, случайно обнаружил 34 трупа косуль. Информация об этом поступила в отдел полиции Ужурского района, а также появилась в местных социальных сетях. Об этом сообщает «НИА Экология».
В заказник «Солгонский кряж», на территории которого были найдены мёртвые животные, выехали специалисты охотнадзора и участковый уполномоченный полиции. Они подтвердили факт обнаружения погибших косуль. Информации о причинах произошедшего пока нет. Специалисты разбираются в обстоятельствах массовой гибели животных.
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