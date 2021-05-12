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12 мая 2021, 11:05

Фото: соцсети

12 мая Россия и страны бывшего СССР отмечают День экологического образования. Праздник, цель которого – актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. Об этом сообщает портал «Сила Поморья».

Впервые озабоченность экологическими проблемами, к появлению которых ведет развитие научно-технического прогресса на планете, представители мировой общественности высказали в 1972 году – на международной Конференции ООН по окружающей среде в Стокгольме. Через 20 лет, в июне 1992 года, в Рио-де-Жанейро собралась вторая подобная конференция, на которой в том числе поднимался и вопрос о необходимости распространения экологического образования.

На законодательном уровне вопрос об экологическом образовании нашел отражение в статье 42 Конституции РФ, согласно которой каждому гражданину гарантируется право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.

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