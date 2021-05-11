«Непотопляемый Титан» продолжает отравлять Армянск

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

11 мая 2021, 20:58 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Экологическая бомба замедленного действия расположена в самом центре Перекопского перешейка, от него примерно одинаковое расстояние до берега Каркиницкого залива (Черное море) и до берега Сивашского лимана (Азовское море). К тому же, что «Титан» является градообразующим предприятием, поэтому, власти решили вдохнуть в него «вторую жизнь». С одной стороны, понятно – это рабочие места для населения, а с другой стороны, «Титану» для нормального цикла своего производства необходимо примерно столько же пресной воды, сколько потребляет город Симферополь. После того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, от которого подпитывалось предприятие, у завода начались проблемы. И эти проблемы сразу ощутили на себе все жители Армянска.

Предприятие стало качать пресную воду из скважин города, в результате воды перестало хватать всем. Титан углубил свои скважины до 500 метров, после чего город был вынужден углубить свои. Это очень порочная практика с точки зрения геологии и особенно экологии. А также, это проблема будущего водоснабжения города. Помимо непомерного потребления воды, у предприятия огромное количество ядовитых отходов, которые оно складирует в так называем озере – отстойнике. В 2018 году из-за нехватки пресной воды, ядовитое озеро начало испаряться. В городе Армянск была объявлена экологическая катастрофа, всех детей срочно эвакуировали. Осадок из разных ядовитых веществ осел на город вместе с утренней росой. А вот теперь самое интересное, наказание за эту оплошность (которая выглядит, как диверсия) «Титан» никакого не понёс, даже не был оштрафован, цитирую формулировку: «Расследованием аварийной ситуации, произошедшей в августе 2018 года на кислотонакопителе АФ ООО «Титановые инвестиции», занимались органы Следственного Комитета Российской Федерации. Ввиду отсутствия методики по расчету вреда в результате превышений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ущерб не рассчитывался. Результаты расследования Следственного Комитета Российской Федерации в Управлении Росприроднадзора отсутствуют». Извините, как это понимать? Получается, что у нас некомпетентные контролирующие органы?

На сегодняшний день, предприятие делает модернизацию, и её периодически навещают эти контролирующие надзорные органы. В ходе очередной плановой проверки Роспотребнадзором были выявлены многочисленные нарушения. На этот раз их смогли оценить. Общая сумма штрафов составила 5 млн 139 тыс. 500 руб. Это означает только одно, предприятие продолжает отравлять окружающую среду и ничего толком не изменилось. А по поводу устроенный городу безнаказанной ядовитой атаки, все как будто забыли, ну было и было, подумаешь, со всеми случается. А восстановлением испорченной экологии кто заниматься будет? Получается, что жители сами должны оздаравливаться и заниматься дегазацией ядовитых веществ, приводить город в порядок за свой счет. Как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Так, на минуточку, удалением ядохимикатов должны заниматься только профессионалы в специальной, защитной экипировке и с применением специальной техники. Где они?

На запрос «АН» последовал ответ: «Для предоставления документов, указанных в пункте 6 Запроса СМИ рекомендуем обратиться в органы Ростехнадзора. Управление Росприроднадзора не располагает указанными документами.» И еще, сказали, что регулярно замеряют показатели воздуха на предельно допустимые концентрации (ПДК) и всё в открытом доступе, так что волноваться редакции за Армянск не нужно, так как, там установлены два стационарных поста. Первый, на улице Магдесяна, 1, а второй по улице Симферопольская, 1. И учитывая, что население города Армянск насчитывает 21 тысячу жителей, нормативное количество на город - 1 пост (до 50 тысяч жителей), что соответствует п. 2.6 ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы». Атмосфера. Ну что ж, ответ исчерпывающий, конечно редакции сразу стало все понятно, мониторинг ведется, всё хорошо, все молодцы.

В этом же ответе нам сообщают, что загрязнению города помимо предприятия химической промышленности ППО АФ ООО «Титановые инвестиции» способствуют метеорологические факторы, такие как: «штили; застои воздуха; малое количество осадков; высокие летние температуры; ветра, дующие в направлении от химического предприятия к городу». Похоже, что они предлагают винить саму природу в нанесении ей же ущерба. Вы там выберете «штили» у вас или «ветра» – одно, отрицает другое. Господа, если завод не может нормально функционировать в существующих природных условиях, значит – его надо ликвидировать и на его месте создать экологически чистое предприятие, а не обвинять ветер во всех смертных грехах.

А то, что чистой воды в городе скоро не останется, причем помимо откачки, еще идёт загрязнения источников питьевой воды.

Конечно, хорошо, что мы получили ответ от «Крымского УГМС», но он мягко-говоря более чем странный. Кроме ведения мониторинга – ничего. Да и к мониторингу у нас вопросы, почему их не беспокоит такая огромная, сверхнормативная откачка воды из подземных горизонтов и совершенно бездумное заглубление скважин? Надо это срочно остановить, пока не произошло новой экологической катастрофы. Деятельность комбината «Титановые инвестиции» ведет к деградации природы северо-запада Крыма – точка. Его не модернизировать надо, а ликвидировать с последующей капитальной очисткой территории и рекультивацией земель. Ещё раз повторю, для Армянска необходимо создавать экологически чистые предприятия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости