«Живые» камни в Долине Смерти

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11 мая 2021, 14:00

Фото: соцсети

Рейстрек-Плайя — высохшее озеро в Калифорнии, знаменитое своими движущимися камнями. Они перемещаются на расстояния до 450 метров без участия человека или животных, оставляя характерные следы на поверхности. Необычное явление связывали с воздействием магнитного поля Земли. Разгадка уникального природного явления вплоть до настоящего времени остается предметом многочисленных теорий и споров среди исследователей.

Траектория движения камней различна. Некоторые движутся прямолинейно, поражая целеустремленностью. Другие выписывают необычные зигзаги и рисуют таинственные фигуры. Причем что характерно, камни «оживают» не более одного раза в 2-3 года, как будто накапливая энергию для следующего движения.

До 20 века перемещение камней объяснялось исключительно сверхъестественными силами. Лишь начиная с прошлого века ученые стали вести исследования удивительного поведения камней. С этого времени появились гипотезы без участия паранормальной мистики.

Большинство теорий сводилось к идее, что феноменальное явление создает обычный ветер. Якобы ветер толкает трёхсоткилограммовые глыбы по влажной и скользкой глинистой поверхности дна озера.

В 1955 году геолог Джордж Стенли озвучил новую теорию скольжения скальных обломков. По мнению геолога, причиной феномена является образование на дне озера ледяной корки. Ледовое покрытие снижает трение твердых тел о глиняную поверхность озера и камни скользя создают мистический эффект влияния сверхъестественного.

К февралю 2014 года озеро иссякло, и новые следы, оставленные недавно перемещенными породами можно было увидеть на поверхности дна. Некоторые из камней были оснащены небольшим GPS-рекордером, и записи показывают, что отдельные камни переместились на 200-250 метров в течение как минимум четырех эпизодов движения.

Работа продемонстрировала движение камней и приписала ответственность за феномен ветру. Исследование подтвердило теории прошлого об участии ветра и ледяного покрытия. Наконец-то тайна движущихся камней озера была решена.

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