В Приморье зафиксировали массовый выброс на берег тропических рыб

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11 мая 2021, 13:05

Фото: с портала «Экология жизни»

Массовый выброс теплолюбивых анчоусов зафиксирован на острове Русском во Владивостоке. Специалисты определили в ней анчоуса. Об этом сообщает «Экология жизни».

Как сообщил ТАСС замдиректора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Игорь Мельников, в акваторию Приморья эта рыба заходит обычно значительно позже, когда вода хорошо прогреется.

У нас этот вид бывает каждый год, хотя это и тропическая рыба, и к нам она попадает значительно позже в небольших количествах. Рыбакам этот промысел в принципе неинтересен из-за скудных объемов. Последние 5-6 лет анчоуса у нас было даже меньше обычного. Здесь же произошел массовый выброс на берег", - сказал Мельников.

Как сообщают специалисты ТАСС, рыба могла попасть в акваторию Приморья вместе с вихрем от теплого цусимского течения. Когда вихрь рассеялся, в холодной воде анчоусы оказались парализованы, что позволило прошедшему недавно шторму легко выбросить их на берег.

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