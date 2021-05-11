Власти Великобритании объявили о новой программе по поддержке экологии
11 мая 2021, 10:43
Согласно плану министерства экологии, количество ежегодно высаживаемых деревьев в стране к 2035 году увеличится до 143 млн. Уже в ближайшие четыре года посадки вырастут вдвое - с 40 млн до 80 млн.
В первую очередь озеленение будет происходить в городах, для чего правительство учредило Фонд поддержки городских деревьев, который профинансирует посадку 44 тыс. деревьев возле школ и больниц. Об этом сообщает «Экологическая вахта».
Правительственный консультативный комитет по изменению климата настаивает на том, что лесной массив в Великобритании должен вырасти до 20% к 2050 году.
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