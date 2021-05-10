Огненные бури и выжженные земли: как Вторая мировая война повлияла на экологию

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10 мая 2021, 17:15

Фото: с сайта "Зеленая Россия"

Ученые со всего мира изучают последствия Второй мировой войны на природу. Уничтожение экосистем – следствие военных действий. Там, где идет война, обязательно уничтожается природа, убеждены исследователи. Сайт «Экология России» рассказывает, к каким последствиям для окружающей среды привела самая страшная в истории человечества битва.

По версии историков, в 1944 году немцы специально разрушили дамбы в Голландии, что привело к большому урону приморских низменностей – было затоплено 200 тыс. га. Под водой оказалась широкая полоса по Рейну, многие низины почти полностью скрылись под водой.

Одним из страшных для экологии последствий является тактика «выжженной земли», которую применяли гитлеровцы. В этом случае уничтожаются не только дома противников, но и лес. Главная цель – оставить после себя мертвую зону.

Еще один вид экологического оружия – огненные бури.

«При бомбардировке союзниками Гамбурга и Дрездена были попытки вызвать огненные бури. Такие бури иногда возникают при лесных пожарах, и они гораздо опаснее последних. Горение происходит столь интенсивно, что в процессе засасывания кислорода атмосферы создаются ветры огромной силы, направленные в центр пожара и дующие со скоростью более 45 метров в секунду», – объяснили ученые из Томска.

Во время войны противники ставили цель уничтожить сельскохозяйственные угодья, посевы и леса, чтобы оставить врага без ресурсов. К страшным для экологии последствиям экологи также относят радиоактивное заражение Хиросимы и Нагасаки, разрушение экосистем многих островов в Тихом океане и катастрофически высокое потребление природных богатств.

«Мировая война создала свалку мирового масштаба, которая образовалась из покинутых передовых линий, наполовину затопленных кораблей, опустошенных военных баз и разбомбленных городов Европы и Азии. Эта глобальная свалка до сих пор еще не расчищена надлежащим образом. Работа продолжается и в финской Лапландии, и по обеим сторонам восточной границы, и на переданных островах Финского залива», – приводит результаты своих исследований доцент экономической и социальной истории Хельсинкского университета Симо Лаакконен.

Еще одно наследие Второй мировой войны – затопленные боеприпасы с отравляющими веществами. Огромную нагрузку испытало на себе Балтийское море. Там было затоплено более 300 тыс. тонн немецкого химического оружия и боеприпасов. Угроза существует до сих пор – металл в морской воде может разъедать ржавчина и сами отравляющие вещества. Особенно опасен иприт.

«Скорость коррозии оболочек боеприпасов в балтийской воде составляет около 0,1– 0,15 мм/год. Толщина оболочек в среднем 5-6 мм. Прошло более 50 лет. Одновременный выброс больших количеств отравляющих веществ может произойти в любой момент, когда в трюмах судов верхние слои снарядов продавят своей массой проржавевшие оболочки лежащих под ними», – уточняют ученые.

По данным мировых экологов, во время Второй мировой войны ко дну были отправлены тысячи кораблей: танкеры, сухогрузы, паромы, боевые корабли. Эксперты подсчитали, что на борту этих затонувших судов может находиться до 15 млн тонн нефти.

Специалисты уверены, что Вторая мировая война оказала огромное влияние на экологию в мире.

«Она создала совершенно новое понятие экологической катастрофы, беспокойства о возможности конца света, который может произойти по вине человека. Затем это вылилось в широкую дискуссию о проблемах экологии», – резюмировал Лаакконен.

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