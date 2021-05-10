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Мраморное море покрылось «морской слюной»

, 16:01

Мраморное море покрылось «морской слюной»
Фото: соцсети

Поверхность воды в западной части Мраморного моря у побережья турецкой провинции Текирдаг покрылась так называемой "морской слюной" или "морской слизью" - толстым белесым налетом, который сигнализирует о высоком уровне загрязнения воды. Об этом сообщает портал «Экологическая вахта».

Со слов турецкого инженера-эколога Мустафы Озтюрка, - "Морская слюна" вызвана скоплением азота, фосфора и углерода, их приносят сточные воды. Дополнительным фактором стало изменение климата, которое привело к повышению температуры воды.

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