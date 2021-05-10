«Зеленые» итоги недели: экологи против «Северного потока-2», проблемы нацпарка Сочи, компании-рецидивисты и этнорезервация в Перу

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10 мая 2021, 14:47 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото из открытых источников

Немецкие экологи помешали строительству «Северного потока-2». Российские экологи обеспокоены тем, что многие крупные предприятия имеют иммунитет от предписаний Роспотребнадзора, направленных на защиту окружающей среды. Сочинский национальный парк находится в бедственном состоянии, а Минприроды не обращает на это внимания. В пику этому, в Молдавии создается искусственный лесной массив – живой памятник гражданам СССР, погибшим в Великой отечественной войне, всего будет посажено 27 миллионов деревьев. За океаном в Южной Америке в Перу создаётся крупный заповедник для изолированных коренных народов глубоко в тропических лесах Амазонки.

На минувшей неделе экологи из NABU (немецкая природоохранная неправительственная организация Naturschutzbund Deutschland — «Союз охраны природы и биоразнообразия») подали иск против разрешения на строительство магистрали «Северного потока 2» в исключительной экономической зоне Германии (выдан Федеральным морским и гидрографическим агентством, BSH). Работы по укладке были приостановлены. Активисты NABU считают, что трубопровод «разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей». Представитель организации Ким Корнелиус Детлофф заявил, что экологи будут добиваться компенсации. «Северный поток 2» — это два трубопровода, которые прокладывают по дну Балтийского моря от берега России до берега Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Строительство уже близко к завершению. Но, США всячески препятствуют этому, надеясь поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

На прошлой неделе стало известно, что в стране сформировался круг избранных компаний, которым штрафы и предписания безразличны. Многомиллиардная выручка дает много возможностей, а другие меры воздействия к ним традиционно и исторически не применяют. Кузбасс задыхается в угольной пыли, страдает от метана, разработки угольных разрезов уничтожают природу. Компания «Сибантрацит» устроила настоящий ад на Земле. Например, на принадлежащем ей угольном разрезе «Кийзасский» в 2019 году с отвала сошёл оползень, который снёс 9 опор ЛЭП, уничтожил лесные насаждения и нарушил течение реки Большой Кийзас. По свидетельству местных жителей там сейчас ничего не растет, и не будет расти еще многие годы.

АО «Синарский щебеночный карьер» во главе с живодером Денисом Хахаловым, на протяжении как минимум пяти лет показательно (как волка снегоходом) переезжает российские законы, за что получает только копеечные штрафы. Портал «Выводы на чистоту» сообщает: «Добыча строительного камня в карьере ведется открытым способом - то есть пыль и грохот от взрывов радуют всю округу в режиме нон-стоп. Но это не важно, так как г-ну Хахалову нужны объемы добычи и плывущие прямо в руки легкие деньги. Протекающая, на свое несчастье, рядом река Синара превратилась для компании в личную сточную канаву - потому что в ней топят все, что не пригодилось, начиная от загрязненных стоков». За все время работы карьера предприятие показательно игнорирует все предписания надзорных органов, но его деятельность почему-то никто не останавливал.

Росприроднадзор (РПН) подал иск в Катайский районный суд Курганской области из-за того, что компания оказывает негативное воздействие на окружающую среду и ставит под угрозу возможность существования экосистемы реки Синара. Хахалов в свою очередь заявил, что он не виноват, а превышения ПДК получаются из-за взрывов на карьере, а взрывы являются единственным способом добычи камня. Если РПН запретит сливать отраву в реку, то предприятие встанет, а после этого начнется коллапс во всей строительной отрасли Курганской области. Как следствие тысячи людей останутся без работы, а бюджет области недополучит значительные денежные поступления. Суд принял сторону Хахалова. И тот получил разрешение сливать любую грязь в реку Синара на два года. Этот срок скоро завершится, но никаких очистных сооружений Карьер так и не построил.

На другом краю нашей Родины, прокуратура Краснодарского края вынесла представление директору Сочинского нацпарка Павлу Хоценко, в котором подтвердились все претензии экоактивистов. Нерадивого чиновника обвиняют в неудовлетворительной организации охраны, попустительствах в борьбе с пожарами, разорении имущества ООПТ, в разрешении торговли на заповедных объектах, в развале коллектива и т.д. Администрация Президента завалена жалобами населения Сочи. Бывший ямальский милиционер Хоценко всего за два года привел ООПТ (еще недавно — самую прогрессивную в России) в состояние разрухи, на преодоление которой уйдут десятки лет. Самое неприятное в этом деле то, что Минприроды никак не реагирует на безобразия творящиеся в Сочинском национальном парке. Оно сейчас увлечено вырубкой Волго-Ахтубинской поймы, невзирая на протесты ЮНЕСКО.

Напротив, в бывшей союзной республике Молдова, в селе Кирсово Комратского района при поддержке Русского дома в Кишиневе, руководства Гагаузской автономии, а также местной мэрии был заложен парк в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Будет высажено 27 миллионов деревьев. Люди создают живой монумент каждому гражданину СССР, погибшему в Великой отечественной войне.

Не в пример нам, прогрессивное решение приняло правительство Перу. Там создаётся новый заповедник для изолированных коренных народов глубоко в тропических лесах Амазонки. Охраняемая территория получила наименование «Заповедник Явари Тапиче». Она расположена на 1,1 миллиона гектаров земли, на границе Перу и Бразилии. Здесь проживают народы: матсес, ремо и марубо, а также другие группы, которые еще предстоит идентифицировать. Данное население страдает из-за варварской вырубки амазонских лесов, сообщает портал «SavePlanetEarth». Время настолько меняется, что сейчас уже нужно защищать не только природу, но также культуры и целые народы.

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