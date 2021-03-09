Спасти леса от пожаров можно выжиганием

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9 марта 2021, 18:00

Приход на австралийский континент европейцев, которые запретили аборигенам выжигать леса, пытаясь улучшить экологию, привели к природным катастрофам.



«Аргументы Недели» попытались разобраться в причинах этих жутких пожаров. Они полыхали в Австралии в 2005, 2007, 2008, 2009 и 2015 годы, но хуже всего было, наверное, в декабре 2019 года и январе 2020 года.



Одной из ведущих культурных традиций аборигенов Австралии доколониального времени — было выжигание лесов и саванн. А главным эффектом выжигания было прореживание лесных зарослей и уничтожение сухостоя, что предотвращало или существенно снижало опасность распространения природных пожаров, которые в Австралии часто принимают катастрофический характер в связи с особенностями геологического строения континента. Не прошло еще и 250 лет со времени основания первой британской колонии в Австралии. Однако за этот период исчезли многие виды эндемичных растений и животных, распространились завезенные из Старого света сорняки и мелкие млекопитающие-вредители, непомерно размножились некоторые сумчатые, превратившись из желанной дичи в расхитителей урожаев и разорителей посевов. Те местные растения, которые аборигены сознательно истребляли, бурно распространяются, а те, рост которых они целенаправленно «поощряли», вытесняются. Значительно увеличилось число насекомых, досаждающих человеку, особенно мух и комаров. Но главную беду многие ученые и сами аборигены видят в распространении лесов на ранее открытые пространства, в увеличении густоты зарослей, в росте подлеска. Вся эта растительность быстро иссыхает под австралийским палящим солнцем и превращается в легко воспламеняемые сухостои из трав, кустарников и леса.



Есть трагичная ирония в том, — что политика предотвращения лесных пожаров, по-видимому, завела Австралию в ее современную весьма опасную ситуацию. Серия катастрофических лесных пожаров недавних лет может являться следствием того, что прервалась культурная традиция коренных австралийцев — традиция регулярного выжигания лесов и саванн.



Поиски объяснения бедственных событий в Австралии весны и лета 2019–2020 годов привели к теории глубинной дегазации Земли. в русле этой теории находят себе объяснение и катастрофичность, и спорадическая повторяемость лесных пожаров во многих районах нашей планеты.



В России это Забайкалье и Прибайкалье, в США — Калифорния, в Австралии — штаты Тасмания, Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд, расположенные на одном меридиане. Все перечисленные выше территории постоянного возгорания в тектоническом отношении являются рифтовыми зонами, где через многочисленные тектонические структуры — рифты и глубинные разломы на дневную поверхность выходят горючие газы глубинной природы — водород и метан. Главным фактором, определяющим возникновение пожарной опасности, утверждает он, являются «отрицательные озоновые аномалии». Под их центрами располагаются центры глубинной водородно-метановой дегазации, то есть центры выделения горючих газов. Смеси горючих газов, выделяющихся из-под земли, способны не только к самовозгоранию, но и к летучести. Порывы ветра могут неожиданно перебросить эту газовую смесь в любом направлении.



Подробности читайте в материале «Аргументов недели».



