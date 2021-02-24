Океанолог опроверг начало глобального потепления

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24 февраля 2021, 11:51

Известный океанолог, академик РАН Геннадий Матишов считает, что заявления о глобальном потеплении, после которого может настать «всемирный потоп» являются ложными.



Исследователь занимается изучением Арктики более полувека. Академик отмечает, если бы в регионе началось потепление, уровень воды в мировом океане заметно бы поднялся. Несколько лет назад Матишов был на Северном полюсе. Командировка проходила в летний период. В это время кругом были лёд, снег.



Тёплый период в Арктике подошёл к концу. Сейчас климат разворачивается в холодную сторону. В скором времени Северный морской путь будет невозможно пройти без ледокола. Академик напоминает, что в конце 19 века экспедиция Норденшельда прошла весь Северный морской путь. Исследователь не встретил льдов на своём пути. При этом никаких заявлений после экспедиции о потеплении тогда не делалось.



Потоп может произойти, если начнётся таяние льда в Антарктиде. Но её не так просто разогреть, так как температура в регионе держится неизменной на протяжении тысячелетий. Основным фактором потепления является Мировой океан. Но он пока хорошо справляется с человеческим влиянием. Разбалансировка климата в некоторых регионах скорее объясняет начало нового цикла.



