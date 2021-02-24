Известный океанолог, академик РАН Геннадий Матишов считает, что заявления о глобальном потеплении, после которого может настать «всемирный потоп» являются ложными.
Исследователь занимается изучением Арктики более полувека. Академик отмечает, если бы в регионе началось потепление, уровень воды в мировом океане заметно бы поднялся. Несколько лет назад Матишов был на Северном полюсе. Командировка проходила в летний период. В это время кругом были лёд, снег.
Тёплый период в Арктике подошёл к концу. Сейчас климат разворачивается в холодную сторону. В скором времени Северный морской путь будет невозможно пройти без ледокола. Академик напоминает, что в конце 19 века экспедиция Норденшельда прошла весь Северный морской путь. Исследователь не встретил льдов на своём пути. При этом никаких заявлений после экспедиции о потеплении тогда не делалось.
Потоп может произойти, если начнётся таяние льда в Антарктиде. Но её не так просто разогреть, так как температура в регионе держится неизменной на протяжении тысячелетий. Основным фактором потепления является Мировой океан. Но он пока хорошо справляется с человеческим влиянием. Разбалансировка климата в некоторых регионах скорее объясняет начало нового цикла.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Аналитик Жилин назвал «отвратительную» систему мобилизации слабым местом России в случае военного вторжения
Новая стратегия экономического развития России может к 2030 году оставить страну без среднего класса
- #ЗАУГЛОМ Три года пенсионной конфискации. Итоги
- 13:10 Эксперт Бушуев объяснил, почему Россия и Китай совершили «преступление» в сфере «вакционной дипломатии»
- 12:43 Синоптики предупредили о возобновлении сильного снегопада в Москве 24 февраля
- 11:51 Океанолог опроверг начало глобального потепления
- Новости партнеров Запад следит за агентом: дипломаты на суде над Навальным
- 11:41 В России за сутки выявлены 11 749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19
- Новости партнеров Врач рассказал о состоянии попавшего в ДТП гольфиста Вудса