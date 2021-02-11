Коренные народы Карелии вынуждены защищать лес от чёрных лесорубов

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11 февраля 2021, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Жителям Прионежья сообщили, что территория, на которой они проживают на протяжении многих веков, отдана в аренду лесорубам. Чтобы добиться правды люди и местные депутаты обращались в различные инстанции, однако получить поддержки не смогли.



Жители считают, что лесорубы нарушают в первую очередь права вепсов, проживающих в Прионежском районе. Это коренной малочисленный народ, который живёт между Онежским и Ладожским озером с 9 века. Карельская тайга пойдёт «под топор» в ближайшее время. Лес будет отправляться в страны ближнего и дальнего зарубежья. Договор о продаже леса был заключён три года назад, но вепсы об этом узнали буквально на днях.



Деревообрабатывающие предприятия имеют все необходимые договорённости с федеральной властью, поэтому мнение местного население не учитывается. Согласно нормам международного права, российское руководство обязано согласовывать с коренными народами ведение хозяйственной деятельности в местах их постоянного проживания. Если лес будет вырубаться рядом с посёлками, то это создаст угрозу здоровью людей. Лес защищает дома от шума автомобилей и каменной пыли, так как поблизости расположено множество крупных карьеров. Жители намерены вынести вопрос лесопользования на местный референдум, если деревоперерабатывающая компания не выполнит требования инициативной группы.



