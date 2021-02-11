Бесплатный обмен одеждой может спасти экологию

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11 февраля 2021, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

В российской семье традиция донашивания вещей старших сложилась очень давно. Это позволяет значительно экономить семейный бюджет. Но в столице появилась новая тенденция моды, когда вещами стали обмениваться незнакомые люди. Их объединяет стремление сократить количество текстильных отходов.



Впервые москвичи стали обмениваться предметами гардероба четыре года назад. Организовывались вечеринки, куда приходила разношёрстная публика. Один из крупных обменников расположен в центре Москвы. Его владелица Мария Карпова говорит, что принимаются только чистые вещи. Взамен можно взять то, что понравилось. Здесь представлена одежда на любой вкус. Главными клиентами заведения являются многодетные семьи и малообеспеченные люди. Мария называет свою деятельность не работой, а стилем жизни. Очень приятно помогать тем, кто нуждается.



Также важно, чтобы люди перестали необдуманно приобретать вещи, отправляя их потом на свалку. Улучшение экологии сделает нашу жизнь более комфортной и здоровой, считает Мария. По данным Всероссийского общества охраны природы, жители столицы каждый год выбрасывают порядка 8 миллионов тонн мусора, из которых меньше 10% удаётся переработать. А текстиля москвичи выбрасывают около 20 тонн ежедневно. Цифра впечатляющая, но на это мало кто обращает внимание.



