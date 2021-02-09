ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

Температурные скачки нынешней зимой говорят о сильном изменении климата

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Температурные скачки нынешней зимой говорят о сильном изменении климата

Первые месяцы зимы отличились значительными морозами. Помимо этого в зимний сезон происходит слишком резкая смена погодных процессов. Эксперты указывают на то, что зима каждый год теплеет на полградуса, при этом межгодовая изменчивость стала слишком заметной. Даже между несколькими днями размах температуры может достигать 20 и более градусов.

Климат значительно «расшатывает» парниковый эффект, который в последние годы начал усиливаться. В дальнейшем в России можно будет наблюдать увеличение осадков, но выпадать они будут реже. Для столицы прошлая зима была рекордно тёплой. В этом году из-за похолодания осадки не таят, а сохраняются в виде снежного покрова. Не исключено, что в феврале несколько дней температура будет опускаться ниже минус 20 градусов. При этом метеорологи прогнозируют своевременное наступление весны.

Температурные скачки нарушают вегетацию растений. В прошлом году из-за тёплой погоды зимой распустились магнолии. При этом количество незамерзших насекомых, патогенов и возбудителей болезней оказали негативное влияние на урожай. Если в морозную зиму отсутствует достаточный снежный покров, то многие культуры могут просто вымерзнуть. Климат нынешней зимы для растений в целом подходящий, при этом большие объёмы выпавших осадков грозят увеличением в весенний период числа паводков, селей.

ПВ

Общество

В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что масштабная вакцинация населения во всем мире приведёт к снижению риска заболеваемости коронавирусом в странах, и санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью