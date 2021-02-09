Температурные скачки нынешней зимой говорят о сильном изменении климата

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9 февраля 2021, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Первые месяцы зимы отличились значительными морозами. Помимо этого в зимний сезон происходит слишком резкая смена погодных процессов. Эксперты указывают на то, что зима каждый год теплеет на полградуса, при этом межгодовая изменчивость стала слишком заметной. Даже между несколькими днями размах температуры может достигать 20 и более градусов.



Климат значительно «расшатывает» парниковый эффект, который в последние годы начал усиливаться. В дальнейшем в России можно будет наблюдать увеличение осадков, но выпадать они будут реже. Для столицы прошлая зима была рекордно тёплой. В этом году из-за похолодания осадки не таят, а сохраняются в виде снежного покрова. Не исключено, что в феврале несколько дней температура будет опускаться ниже минус 20 градусов. При этом метеорологи прогнозируют своевременное наступление весны.



Температурные скачки нарушают вегетацию растений. В прошлом году из-за тёплой погоды зимой распустились магнолии. При этом количество незамерзших насекомых, патогенов и возбудителей болезней оказали негативное влияние на урожай. Если в морозную зиму отсутствует достаточный снежный покров, то многие культуры могут просто вымерзнуть. Климат нынешней зимы для растений в целом подходящий, при этом большие объёмы выпавших осадков грозят увеличением в весенний период числа паводков, селей.



