Угольное лобби виновно в чёрном снеге и чёрном воздухе в Сибири

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26 января 2021, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

В ряде городов Кемеровской, Новосибирской области, Алтайского края зарегистрирован высокий уровень загрязнения атмосферы. Эксперты убеждены, что причиной неблагоприятных метеорологических условий являются природно-ландшафтные особенности, а также деятельность людей.



Грязный воздух может привести к ухудшению эпидемиологической обстановки. Организм человека становится более уязвимым перед инфекционными заболеваниями, в том числе перед COVID-19. Экоактивисты Новокузнецка отмечают, что снег из-за грязного воздуха быстро чернеет, становится очень сложно дышать. В некоторые дни лучше вообще не выходить из дома и не пользоваться личным транспортом.



Специалисты рекомендуют промышленным предприятиям снижать количество выбросов, ставить фильтры. Снизить уровень загрязнения атмосферы можно и при помощи переводов городов на газовые котельные. Однако для этого необходимо преодолеть угольное лобби. Перевод частных домов и мелких компаний на центральное отопление также позволило бы сократить объёмы вредных выбросов. Крупные ТЭЦ обладают системами газоочистки и выбрасывают дым через трубы, имеющие большую высоту.



«Проблемой чёрного неба» активно занимается Росприроднадзор. В ведомстве особое внимание обратят на работу котельных на различных предприятиях.



