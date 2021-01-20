Мир постепенно проваливается. И Россия тоже. Фото

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20 января 2021, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

В начале этого года в Неаполе на парковке одной из клиник образовался провал грунта. В огромную нишу, под землю обрушился поверхностный слой и несколько машин. Глубина внезапно возникшей гигантской ямы составила 20 метров, а общая площадь обрушившейся поверхности исчисляется в 2000 и более квадратных метров. К месту катастрофы не приехал ни один итальянский геолог. Вы не находите это странным? А ведь Неаполь находится в самом центе вулканической системы, известной как Флегрейские поля. И этот провал, скорее всего – не промоина, как пишут итальянские газеты и журналы, а очевидный знак грядущей сейсмической катастрофы. Очень вероятно, что крупное землетрясение случится в ближайшее время в этом итальянском регионе. Причем это событие не какого-то отдаленного будущего. Его стоит ожидать в ближайшее время. Скорее всего профильные службы Италии уже мониторят этот регион, в противном случае огромных жертв не избежать.



Проблемы, связанные с карстовыми провалами, тиранят и Россию. За последние годы самый крупный из них произошел под Нижнем Новгородом. В геологическом сообществе этот регион считается карстоопасным. Например, воронка размером с 20-этажный дом образовалась около села Нелетино. Глубина провала достигла 50 метров, а ширина - 32 метра. Очередное ЧП в Нижегородской области произошло 26 декабря 2020 года. Прискорбно уже то, что карстовый провал обнаружили под железнодорожными путями. Машинист, проявив экстремальный героизм, успел остановить грузовой поезд, но локомотив все-таки сошел с рельсов. Размер провала составил около 1,5 метров шириной и 20 метров длиной. Специалисты утверждают, что общая площадь закорстованных территорий составляет около 20 тысяч квадратных км или 27% от всей площади Нижегородской области. Потенциальную угрозу карст представляет для жителей 134 населенных пунктов, находящихся в опасных зонах.



Кризисный процесс карстообразования не обошел стороной и Владимирскую область, где в одночасье целое озеро вместе с рыбой ушло под землю. Местные жители слышали громкий хлопок, после чего довольно-таки глубокий водоем опустел. Это произошло в 2017 году в Вязниковском районе, где есть несколько лесных карстовых озер, вблизи населенного пункта Пивоварово. Помимо Вязниковского, карстовые процессы охватывают Камешковский, Ковровский, Гороховецкий, Муромский, Селивановский, Судогодский, Меленковский и Гусь-Хрустальный районы».



в Республике Саха, в 60-х годах началась вырубка леса для промышленных нужд, что спровоцировало ряд экологических и геологических катастроф. Стал образовываться печально известны кратер Батагайка. Ученые полагают, что эта гипер-мега-впадина продолжит расти, пока не исчерпает весь лёд, или эта полость не будет заполнена осыпающимися породами. Причина всему – активное таяние вечной мерзлоты.



В Москве особо карстоопасным является Хорошевский район, там с 1960 годов ведется мониторинг района и зданий. Например, в 1960-80-е годах, из-за чрезмерного отбора подземных вод в районе Хорошевского шоссе образовалось 42 карстовых провала. В 1956 году здесь провалился пятиэтажный дом, а в 1977 году в Новохорошевском проезде обрушилось сразу несколько зданий. Сегодня, в этом районе на некоторых зданиях установлены реперы, за изменением положения которых наблюдает «Мосэкомониторинг».



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