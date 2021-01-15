Минприроды построит приюты для бездомных животных

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15 января 2021, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерстве природных ресурсов России сообщили о работе над проектом по созданию в каждом регионе приютов для бездомных животных. Предлагается строить объекты, цена которых оценивается в 10 и 25 миллионов рублей. В первом случае приют рассчитан на 100 животных. Второй вариант будет способен разместить более 200 собак, три десятка щенков и полсотни кошек.



Эксперты считают, что приютить всех бездомных животных в городах очень сложно. Необходимо создавать по приюту в каждом районе. По данным прошлого года, в 16 российских регионах вообще не было ни одного приюта. Создавать подобные объекты в данных субъектах необходимо с нуля, при этом далеко не каждый регион способен выделить бюджетные деньги на такие цели. Даже в столице при наличии 13 муниципальных приютов проблема бездомных животных остаётся не решённой.



Помимо строительства заведений для животных необходимо укомплектовывать штат специалистов. По нормативу на 60 животных должен приходиться как минимум один сотрудник. Нужна также помощь волонтёров, ветеринаров, поставщиков кормов и лекарственных препаратов.



Федеральная программа по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных не решила проблему беспризорных животных, она, скорее, носила формальный характер.



