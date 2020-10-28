В России слабо понимают, что лес может стоить денег в неспиленном виде

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28 октября 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Впервые названа конкретная цена нашего лесного богатства – от 4 до 17 трлн долларов. Что на четверть больше оценок запасов нефти в стране даже при сравнении по нижнему уровню. Тем не менее главная «лесная держава» на самом высоком уровне признаёт, что не может навести порядок в отрасли: защитить лес от незаконных рубок и маскирующих их пожаров. А прогнозы её развития не самые оптимистичные.



Опубликованное в августе 2020 г. исследование Boston Consulting Group изучало ценность лесов в мире. Согласно выбранной методике, львиная доля этой ценности образовалась вовсе не из стоимости кубометра на лесопилке, а из цены тонны сокращений выбросов СO2. Отсюда и разброс оценок в четыре с лишним раза: «экосистемные услуги» – товар специфический. В Европе поглощение флорой углекислого газа может стоить больше 100 долларов за тонну, в Бразилии – меньше 20 баксов, а в России вообще слабо понимают, что лес может стоить денег в неспиленном виде.



Планете необходимо сдержать рост глобальной температуры хотя бы на уровне 1,5 градуса на ближайшие 10 лет, чтобы избежать повсеместного потепления. А леса для этой цели совершенно необходимы. Тем не менее в России «зелёная шапка» сокращается ускоренными темпами. Обычно в XXI веке за год в России из-за рубок исчезает 100 тыс. га неосвоенных лесных массивов. А в 2017 г. в России лесозаготовительная деятельность обошлась в 500 тыс. гектаров. Чемпионами по потерям первозданных лесов вышли Красноярский край (184 тыс. га), Архангельская (145 тыс. га) и Иркутская (88 тыс. га) области. То есть как раз субъекты, приближённые к крупнейшим покупателям: Китаю и Финляндии.



В России сохранилось 255 млн га малонарушенных лесов, что составляет 15,2% от территории страны – вроде бы немало. Но большинство из них находятся столь далеко от магистралей и городов, что собирать в них грибы нам с вами вряд ли светит. Если делянка отстаёт от деревоперерабатывающего предприятия более чем на 200 км, то возить оттуда древесину нерентабельно. Уже сейчас логистика может стоить дороже самого материала. И можно не сомневаться, что 500 тыс. га исчезнувших за год первозданных лесов – это как раз то, что использовалось людьми для прогулок, охоты, сбора даров леса. Именно эти территории обеспечивают стабильность гидрологического режима, являются резервуарами углерода, поглощая примерно 20% вредных выбросов.



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