Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество  → Природа 13+

В России слабо понимают, что лес может стоить денег в неспиленном виде

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

В России слабо понимают, что лес может стоить денег в неспиленном виде

Впервые названа конкретная цена нашего лесного богатства – от 4 до 17 трлн долларов. Что на четверть больше оценок запасов нефти в стране даже при сравнении по нижнему уровню. Тем не менее главная «лесная держава» на самом высоком уровне признаёт, что не может навести порядок в отрасли: защитить лес от незаконных рубок и маскирующих их пожаров. А прогнозы её развития не самые оптимистичные.

Опубликованное в августе 2020 г. исследование Boston Consulting Group изучало ценность лесов в мире. Согласно выбранной методике, львиная доля этой ценности образовалась вовсе не из стоимости кубометра на лесопилке, а из цены тонны сокращений выбросов СO2. Отсюда и разброс оценок в четыре с лишним раза: «экосистемные услуги» – товар специфический. В Европе поглощение флорой углекислого газа может стоить больше 100 долларов за тонну, в Бразилии – меньше 20 баксов, а в России вообще слабо понимают, что лес может стоить денег в неспиленном виде.

Планете необходимо сдержать рост глобальной температуры хотя бы на уровне 1,5 градуса на ближайшие 10 лет, чтобы избежать повсеместного потепления. А леса для этой цели совершенно необходимы. Тем не менее в России «зелёная шапка» сокращается ускоренными темпами. Обычно в XXI веке за год в России из-за рубок исчезает 100 тыс. га неосвоенных лесных массивов. А в 2017 г. в России лесозаготовительная деятельность обошлась в 500 тыс. гектаров. Чемпионами по потерям первозданных лесов вышли Красноярский край (184 тыс. га), Архангельская (145 тыс. га) и Иркутская (88 тыс. га) области. То есть как раз субъекты, приближённые к крупнейшим покупателям: Китаю и Финляндии.

В России сохранилось 255 млн га малонарушенных лесов, что составляет 15,2% от территории страны – вроде бы немало. Но большинство из них находятся столь далеко от магистралей и городов, что собирать в них грибы нам с вами вряд ли светит. Если делянка отстаёт от деревоперерабатывающего предприятия более чем на 200 км, то возить оттуда древесину нерентабельно. Уже сейчас логистика может стоить дороже самого материала. И можно не сомневаться, что 500 тыс. га исчезнувших за год первозданных лесов – это как раз то, что использовалось людьми для прогулок, охоты, сбора даров леса. Именно эти территории обеспечивают стабильность гидрологического режима, являются резервуарами углерода, поглощая примерно 20% вредных выбросов.

Подробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».

ПВ

В мире

Журналист Юнус Эрдогду: закрытие Турцией Босфора для РФ «вернуло» бы Крым Украине за неделю

Журналист Юнус Эрдогду: закрытие Турцией Босфора для РФ «вернуло» бы Крым Украине за неделю

Закрытие Анкарой пролива Босфор для флота Российской Федерации «вернуло» бы Крымский полуостров Киеву за неделю. Такую точку зрения высказал Юнус Эрдогду, журналист из Турции, проживающий на Украине.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью